Puente cuestiona la enésima versión de la ausencia de Mazón el día de la DANA: "No me la creo porque ha dado muchas"

Óscar Puente no se cree la enésima versión sobre la ausenciade Carlos Mazón el día en que la DANA golpeó Valencia. El ministro de Transportes cuestiona que el president de la Generalitat estuviera comiendo en el restaurante El Ventorro la tarde de la tragedia y cree que "hay una duda más que razonable de que eso sea cierto". Así lo ha manifestado este viernes en una entrevista en 'Onda Cero', en la que ha incidido en que "ha cambiado de versión muchas veces".

"En su momento se sabrá, o se debería saber si hay una investigación judicial, que esclarezca una de las cuestiones fundamentales de toda esta historia, que es dónde estaba el presidente de la comunidad autónoma durante tres horas y pico mientras tenía que haber estado al frente del operativo de protección civil", ha señalado Puente. "Yo no sé dónde estaba, lo que digo es que no me creo su versión y no me la creo porque ha dado muchas", ha apostillado.

"Si la versión que hubiera dado inicialmente fuera esta, bueno, podríamos creerlo o no, el problema es que ha cambiado de versión muchas veces. Y sobre todo el problema es que la última versión no veo que sea tan terrible como para que no hubiera sido la primera. Si lo último que se desvela es que estaba comiendo en El Ventorro, pues lo podía haber dicho desde el primer momento. ¿Por qué no lo dice?", ha abundado el ministro, que ha remachado: "No me lo creo, sinceramente, o por lo menos yo no doy por buena la versión. Hay quien dice 'estaba en el Ventorro'. No, eso es lo que dice él, no sabemos dónde estaba".

Las palabras de Puente llegan después de que este jueves la Generalitat Valenciana adujera, en respuesta a una petición de los socialistas valencianos, que no dispone de la factura de la comida en la que supuestamente se encontraba Mazón el día de la DANA porque acudió en calidad de presidente del PP de la Comunitat Valenciana. Una explicación que, a juicio de Óscar Puente, no hace sino enturbiar aún más el asunto.

"Desde luego a lo único que induce es a seguir alimentando las dudas de si esa versión es o no cierta. Yo después de lo que ha dicho ayer todavía tengo más dudas de que efectivamente estuviera allí", ha señalado en 'Onda Cero', donde no obstante ha reconocido no tener pruebas de dónde estaba Mazón: "Lo que sí digo es que tengo serias dudas de que esa versión sea la cierta, como creo que las tienen la mayoría de las personas de este país. Creo que hay una duda más que razonable de que eso sea cierto", ha dicho.

El pasado 29 de octubre, Carlos Mazón se presentó en la reunión de emergencias por la DANA más de dos horas después de que comenzara. En un primer momento, Mazón afirmó falsamente que estaba "en el Palau gestionando el tema". Después llegaron más excusas y contradicciones, hasta que la Generalitat acabó explicando que ese día estuvo comiendo con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de la radiotelevisión pública valenciana À Punt. Una versión que choca ahora con la afirmación de que acudió a esa comida como líder del PP.