El PSOE responde a la "ensoñación" de Rajoy de una gran coalición: "No es no"

ASEGURA QUE NO HABRÁ NINGÚN TIPO DE COALICIÓN CON EL PP

El PSOE ha contestado a Mariano Rajoy, Antonio Hernando niega, por enésima vez esa posibilidad de la gran coalición PP-PSOE. Hernando le ha pedido a Rajoy que de una vez por todas "se olvide de esa gran ensoñación" porque "entre PP y PSOE no va a haber ni grandes coaliciones ni coaliciones pequeñas, ni colaciones mediopensionistas, no es no". Ha asegurado que el PSOE y Sánchez se presentaron en las últimas elecciones para "cambiar las cosas y el PP y Rajoy no tienen nada que ver con el cambio".