Para el PSOE la reforma de la justicia universal es incostitucional

España da la espalda a la justicia universal. El país que se convirtió en un referente mundial gracias a la orden de extradición de Pinochet en Octubre de 1998, casi dieciséis años depués, decide retroceder, no juzgar crímenes de guerra, genocidios, torturas. Decide no ser uno de los 163 estados que tiene jurisdicción internacional. Decide no ser parte de ese 84% del mundo.

"España ha sido un referente de la lucha contra la impunidad" dice Ismael Jovtis, Amnistía Internacional, ahora "ha retrocedido dos pasos". Y con los ojos cerrados España no verá muchas cosas, muchos casos se quedarán sin resolver. José Couso, cámara de Telecinco, murió en la guerra de Irak el 8 de abril del2003, víctima de un proyectil estadounidense. Su caso actualmente se encuentra en manos del juez Pedraz, quedaría sin resolver.

El juez Pablo Ruz tiene en su mesa el caso del genocidio saharaui. Un caso que admitió a tramite Baltasar Garzón en el año 2006, por el que se está procesando a 13 altos cargos marroquíes por supuestos crímenes cometidos en los años 70, 80 y 90. El genocidio de Ruanda, también se quedará sin juzgar. O al menos no será España quién lo resuelva. Más de 800.000 personas fueron asesinadas, miles de mujeres violadas. Las mutilaciones empezaron a estar a la orden del día. Casi veinte años después, este caso está en la agenda del juez Andreu, o al menos lo estaba.

La masacre del Tibet, es otro de esos casos. Lo lleva el juez Ismael Moreno, que ayer mismo ordenó la detención de cinco miembros del Partido Comunista Chino. Genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad cometidos en los años 80 y 90, son los cargos de los que se les acusa. El mismo juez esta encargado también del caso de los vuelos de la CIA. Aviones que tras el 11S, trasladaban de una cárcel secreta a otra a los sospechosos de terrorismo, sin garantizar ninguno de sus derechos.

No son los únicos, pero son algunos de los casos que España ya no podrá juzgar. Es una resolución que tomará el Congreso, gracias a una propuesta unilateral del PP. Para el PP la justicia universal es una justicia quijotesca. Para el PSOE, si se elimina, dejará impunes los crímenes contra la humanidad.