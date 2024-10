El PSOE ha anunciado que presentaráuna querella contra el PP tras conocer que la Audiencia Nacional ha tumbado la querella que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo había presentado contra los socialistas por "financiación ilegal".

"Con tiempo, con calma y haciendo las cosas bien, vamos a presentar una querella por injurias y calumnias", ha asegurado la vocal del Comité Organizador del 41º Congreso del PSOE, Enma López, en una rueda de prensa en Ferraz.

La militante socialista ha señalado que el PP "sabe muy bien lo que es la financiación ilegal" y aún así "no ha dudado en presentar una querella totalmente falsa basada en recortes de periódico y en testimonios anónimos". "Lo han dicho muy claro durante esta semana. Daba igual lo que pasase con la querella porque el daño estaba hecho. No puede ser", ha insistido.

Además, ha recalcado que en España "la carga de la prueba no funciona así" y por tanto quien acusa "debe aportar pruebas". "No puede ser que se exija a los acusados precisamente que tengamos que defendernos. No puede ser", ha reprochado.

Estas declaraciones las ha realizado después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya inadmitido la querella presentada por el PP contra el PSOE por supuesta "financiación ilegal" en el marco de la causa en la que investiga una organización presuntamente dedicada al fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos.

El juez considera que "se precisa algo más", en referencia a la querella del PP basada en recortes de prensa y sin datos contrastados, apreciando incluso contradicciones. La querella del PP inadmitida iba dirigida, además de contra el PSOE, contra los empresarios Víctor de Aldama, su socio Claudio Rivas y contra Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, por supuestos delitos de blanqueo, cohecho, tráfico de influencias y financiación ilegal.