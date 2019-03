El PSOE intenta calmar la polémica creada desde Cataluña por Pere Navarro

NO RESPALDAN LA POSTURA DE NAVARRO

El PSOE intenta rebajar el incendio propagado por el líder de los socialistas catalanes, que pidió este jueves el fin de los conciertos económicos del País Vasco y Navarra. La dirección del PSOE ha dejado claro que no respalda la postura de Pere Navarro, que hoy ha optado por no profundizar en la herida. Pero no se pierdan el enfado del socialista vasco Eduardo Madina.