Cruce de reproches de PP y PSOE en Euskadi en los primeros compases de la campaña electoral. Así, Elías Bendodo ha acusado a Pedro Sánchez de recurrir a "cortinas de humo" para tapar la corrupción que, asegura, afecta a "su partido, Gobierno y entorno familiar", mientras Patxi López ha tachado a los 'populares' de "negacionistas, machistas, alimentadores de bulos e insultadores profesionales".

Desde Ribavellosa (Álava), el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, ha acusado este domingo al Ejecutivo central de "no gobernar" y limitarse a "resistir y ceder ante los independentistas": "Enfrentamiento, nula gestión y, ahora, corrupción", ha aseverado, durante un acto con el presidente del PP vasco, Javier de Andrés.

Bendodo ha asegurado que, cada vez que hay "un lío", el presidente del Gobierno "se va al extranjero o saca a pasear la guerra civil" y que esta semana se ha visto obligado a hacer "ambas cosas". "Esa es la estrategia: cortinas de humo, cortinas de humo y cortinas de humo para tapar el escándalo que tiene sonrojada a la sociedad española y que afecta a su partido, a su Gobierno y a su entorno familiar más cercano. Y ni ha dado explicaciones en su partido, ni en el Gobierno, ni en su entorno", ha criticado.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso ha pedido durante un mitin electoral en Santurtzi (Vizcaya) "sacar" de la política al senador y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, porque la "denigra y envilece" con actuaciones como la "falta de decoro y machismo frívolo" que utilizó contra la mujer de Sánchez, Begoña Gómez.

López se ha mostrado asimismo convencido de que en Euskadi "a la derecha, no se la espera porque no está". "Y no me extraña, porque vemos día a día lo que significa el PP allí donde tiene la oportunidad de gobernar: se cargan las leyes de memoria, son retardistas del cambio climático, negacionistas, machistas, privatizadores de los servicios públicos, propagadores de discursos de odio, alimentadores de bulos e insultadores profesionales", ha aseverado.