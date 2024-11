El PSOE valenciano ha arrebatado este martes al Partido Popular la Alcaldía de Requena con una moción de censura en plena DANA. Esta moción fue presentada por el PSPV-PSOE y el Partido de Requena y Aldeas (PRyA) contra la actual alcaldesa, Rocío Cortés (PP), también presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), ha prosperado con los votos a favor de ambas formaciones, de forma que el socialista Mario Sánchez ha recuperado este martes la alcaldía de la localidad.

Los socialistas y el PRyA anunciaron la presentación de la moción de censura el pasado octubre y la justificaron ante la "absoluta falta de capacidad e interés para gobernar" del PP, al tiempo que denunciaron que el consistorio se encuentra "completamente paralizado", con una "total falta de iniciativa para reclamar inversiones y realizar obras", en una "situación límite".

Ante este escenario, el PSPV y PRyA suscribieron un acuerdo para desalojar al PP de la Alcaldía y conformar un ejecutivo de coalición con el fin de "mejorar la situación de Requena y sus aldeas" y "recuperar la ilusión de la ciudadanía". El pacto nace con la voluntad de perdurar el resto del mandato, hasta junio de 2027. En cuanto al reparto de competencias, el pacto prevé concejalías para los ocho ediles del PSPV, con Mario Sánchez como alcalde, y otras tres concejalías para el PRyA, con Joaquín González como primer teniente de alcalde.

Durante el debate en el pleno celebrado este martes, el portavoz del PSPV en el consistorio y candidato a alcalde, Mario Sánchez, ha comenzado su intervención recordando a las víctimas de la DANA y, al respecto, ha subrayado: "La labor de todos los que nos dedicamos a lo público debe ser trabajar para volver a la normalidad lo antes posible y para que no se vuelvan a producir sucesos como los vividos recientemente".

"No somos ajenos a la realidad y al sentido popular. Sabemos que no es momento de debates superfluos y, si estamos aquí hoy, es porque la fecha de esta moción de censura quedó fijada por ley cuando la presentamos hace dos semanas. Es una fecha que no se puede retrasar y la ley tampoco permite presentar más adelante otra moción de censura", ha argumentado.

Por su parte, la hasta ahora alcaldesa, Rocío Cortés (PP) ha cuestionado la celebración de este pleno municipal en plena catástrofe provocada por la DANA: "No es necesario, el Gobierno a esta misma hora está declarando la zona catastrófica y tenemos que ayudar a nuestros municipios vecinos".