El PSOE andaluz acepta el pacto anticorrupción de Ciudadanos

La firma del pacto, recuerda C's, "era la condición imprescindible para abrir este proceso, pero no para hablar de gobierno, ya que Ciudadanos no entrará en un gobierno que no presida ni ocupará cargos en él". Según Ciudadanos el diálogo que se abrirá será "sobre acuerdos puntuales que afecten a reactivación económica, políticas sociales, sanidad, educación, regeneración democrática, entre los principales asuntos".

Ciudadanos mantiene este sábado una reunión con el PSOE para hablar sobre estas cuestiones y otras relacionadas con el programa electoral de la formación liderada por Juan Marín. Marín, refiere el comunicado, ya ha adelantado que "de momento nada ha cambiado con respecto a nuestro voto negativo a la investidura de la candidata a la presidencia de la Junta para la próxima semana".