Empate técnico a 171 apoyos. Es lo que aglutinan tanto PP como PSOE a apenas unas horas de que se realice la votación para la constitución de la mesa del Congreso. Conseguir la mayoría absoluta parece una opción casi imposible para ambos bandos, salvo que todos los diputados de Junts se decanten por apoyar a la candidata socialista, Francina Armengol. Por lo que todo quedaría relegado a formar una mayoría simple. Es decir, más síes que noes.

Las cuentas del PSOE

Los socialistas cuentan con los 121 apoyos de su grupo, así como con los 31 de Sumar y el sí del BNG, que este miércoles reiteraba su apoyo a la candidata Armengol. En los micrófonos de Radio Nacional de España, el diputado nacionalista Nestor Rego justificaba su apoyo "porque hubo un compromiso" de que "hubiese un reconocimiento a la pluralidad en la mesa del Congreso". Sin embargo, también recalcaba que, aunque no quieren desde su partido un gobierno de la derecha con la ultraderecha, no va a "entregar sus apoyos" como un "papel en blanco" para una investidura de Pedro Sánchez.

A ellos se añadiría la voluntad, aunque no directa, de PNV (5), EH Bildu (6) y ERC (7), que de momento siguen guardando silencio. Estos últimos han sido los únicos que han dejado caer su encanto por esta opción. Su candidato al Congreso, Francesc-Marc Álvaro, aseguró ayer en TV3 que "Francina Armengol es mucho mejor que otros" porque, "a priori, tiene más sensibilidad para ciertas cosas".

En total, 171 apoyos.

Las cuentas del PP

Los populares tienen mucho más afianzados los apoyos de su partido (137), Vox (33) y el único de UPN. A pesar de que la suma genera los mismos apoyos que para los socialistas, 171, el líder de Vox, Santiago Abascal, fue más pesimista en las últimas horas alegando que "apenas hay alternativas factibles a la constitución de un gobierno de destrucción nacional".

La importancia de Junts

Es una de las grandes dudas. Ellos ya han adelantado que esperarán al último momento para hacer pública su decisión. Siete diputados vitales para decantar la balanza a uno o a otro lado del partido.

En el hipotético caso de que lo hicieran a favor de la candidata socialista, el PSOE tendría apoyos suficientes para hacer a Armengol presidenta por mayoría absoluta.

Bastaría que solo algunos de sus diputados se mostraran a favor de la candidata para que los socialistas consiguieran la mayoría simple.

Sin embargo, existe una tercera opción: que voten por su candidato en una primera ronda, o que no voten.

En este último caso, sea cual sea el desenlace, al no poder abstenerse en esta votación, los votos de Junts no valdrían para desempatar el juego. Por lo que la decisión de quién podría ser presidente de la mesa del Congreso recaería en una única diputada: Cristina Valido, de Coalición Canaria.

La oferta de Coalición Canaria

La formación aún no ha decantado el sentido de su voto. Es más, su presidente, Fernando Clavijo, aboga por una tercera opción: que el presidente o vicepresidente del Congreso sea del PNV. Una propuesta, para ellos, que daría "estabilidad" al futuro gobierno, recalcando que "no todo es azules y rojos", sino que "hay una tercera España, una España nacionalista". Sin embargo, no tiende puentes ni a los azules, ni a los rojos, sino que "les toca a otros decidir si la recogen o no la recogen".

El PNV tampoco ha manifestado tener esta propuesta en mente. Hay silencio absoluto por parte de la formación en torno a las negociaciones. El único en pronunciar palabra ha sidoel alcalde de Donosti, Eneko Goia, que ha calificado la situación como de "absolutamente endiablada".