Primeras imágenes del avión estrellado en los Alpes franceses

EL APARATO HABRÍA QUEDADO DESINTEGRADO

Un total de ocho minutos duró la caída del vuelo 419525 con 150 personas a bordo. Los servicios de rescate hacen lo posible por llegar a la zona del accidente en los Alpes y como se aprecia en este vídeo, prácticamente, no ha quedado nada del airbus. Según el Gobierno, 45 pasajeros eran españoles y todo apunta a que no hay supervivientes. laSexta Noticias está a la espera de conseguir la lista oficial de pasajeros y, de momento, no se sabe nada de las causas del accidente del vuelo.