El presidente de Jazztel: "Pablo Iglesias suena exactamente igual que Fidel Castro en 1959"

El máximo accionista de Jazztel aprecia en el discurso de Iglesias, al igual que en el de Castro hace más de medio siglo, constantes alusiones sobre "si el rico no se qué, el rico no se cuánto". "Una persona que quiere presidir un país debe unir a todo el mundo y tratar de conseguir que, el que no tiene, tenga la oportunidad de poder levantar cabeza. Pero no se puede expropiar propiedades. Eso lo hacen los comunistas", asevera.

Fernández Pujals dejó claro que Fidel reveló "que era comunista cuando ya tenía la sartén agarrada por el mango, no lo dijo en el 59". Para el empresario, el resurgir de Podemos en España se debe a los casos de corrupción que salpican en los últimos años el panorama político del país. "Puede que metan la pata, igual que en Cuba metieron la pata porque el cubano quería quitarse de arriba una dictadura (la de Fulgencio Batista). Llega Fidel Castro mintiendo por cada orificio de su cuerpo y, ya después, dice que es marxista-leninista", apostilla.

"Este (Pablo Iglesias) está diciendo que desea modificar su postura y comportamiento hasta conseguir el poder. Está diciendo lo mismo que Fidel Castro", reitera el empresario, quien advierte de que si Podemos gana las elecciones, la sociedad española "tiene una garrapata ahí que no te la quitas ni echándole alcohol". El empresario ha manifestado que siente "tristeza" ante la situación política actual de España, bromeando al asegurar que "ser ladrón debe ser una profesión. Un ejecutivo o un político deben ser éticos". "La palabra que siento es tristeza de que existiera durante tanto tiempo tanta corrupción en tantos lugares. Parecía que debajo de cada alfombra que levantases ibas a encontrar un corrupto", lamenta.