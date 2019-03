El presidente del Constitucional fue asesor del PP desde 1992

Francisco Pérez de los Cobos omitió algunos detalles de su relación con el PP cuando se convirtió en magistrado del Tribunal Constitucional. Pasó por alto que era militante del partido, pero también silenció que trabajó como asesor de Celia Villalobos en 1992.

Según el diario 'El País', cuando la vicepresidenta del Congreso era miembro de la Comisión de Empleo hace ahora dos décadas, contó con Pérez de los Cobos como asesor en materia laboral.

Ella lo niega, pero el catedrático de Derecho del Trabajo Antonio Baylos, confirma esta información en su propio blog: "Yo me dirigí al PP, a Loyola de Palacio, que había sido mi alumna en 1988. Fue ella la que me dijo que, en materia laboral, el asesor con el que contaban era Pérez de los Cobos, y que a él me debía dirigir".

Pérez de los Cobos también omitió su vinculación con la Fundación FAES entre 2006 y 2007. En dos años, participó hasta en ocho conferencias.

Varias omisiones que podrían chocar con la objetividad que conlleva su cargo. Como su vinculación con Javier Thibault, uno de los autores de la reforma laboral y además discípulo de Pérez de los Cobos.

La conexión aparece cuando el Alto Tribunal tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma laboral. Una relación de más de 20 años que niegan en el partido.