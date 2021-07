Juan Jesús Vivas, el líder del PP en Ceuta y presidente de la ciudad autónoma, ha intentado calmar los ánimos tras la última novedad en la polémica en que se ha visto envuelto su partido por la declaración en la Asamblea de Ceuta del líder nacional de Vox, Santiago Abascal, como persona 'non grata'.

Fue el pasado viernes cuando la Asamblea de Ceuta declaró 'non grato' a Abascal, tras aprobarse en pleno la propuesta del partido local MDIC, gracias a los votos a favor de PSOE y el partido local Caballas, los 'noes' de Vox y la abstención del PP. Vista la marejada causada y el amago de Vox de "romper relaciones" con los populares, en la noche de este martes, la formación de extrema derecha registró una propuesta para que la Asamblea de Ceuta revoque esa declaración.

Sin embargo, no se va a debatir. "El reglamento no contempla la posibilidad de presentar mociones de urgencia una vez que el pleno está convocado y tiene fijados los distintos puntos del día. Por lo tanto, en esto no ha habido una decisión política, sino la aplicación del reglamento", ha confirmado Vivas.

La "raíz del problema": las declaraciones de Abascal

En una entrevista con la Cadena Ser, Vivas ha insistido en que el foco ha de posarse sobre "la raíz del problema que ha suscitado esta crisis". "El PP no ha sido el actor de la misma, no promovió la declaración, no votó a favor ni fue el PP el que vino a Ceuta en el que fue nuestro momento más difícil en la historia más reciente para decir que Marruecos tiene aliados en la Asamblea".

"Eso tiene una tremenda gravedad. Mucha más que las declaraciones políticas de reproche o censura hacia una determinada persona", ha creído Vivas.

El presidente de Ceuta ha recordado la expresión precisa que utilizó Abascal -"Hay partidos quintacolumnistas de Mohamed VI en la Asamblea"- y ha defendido que es intolerable. "Es ofender, señalar a unas determinadas personas, calificarlas de traidores a la patria en el momento en el que la integridad territorial de Ceuta estaba en juego".

"¿Responsabilidad del PP? No, de quien encendió una llama muy peligrosa"

A sus ojos, "significa también poner en riesgo nuestra convivencia y debilitar una de nuestras principales fortalezas, que es la unidad en la defensa de nuestra españolidad. El sentimiento de pertenencia a España es compartido por todos los ceutíes: cristianos, musulmanes, judíos e hindúes".

"¿Es eso responsabilidad del PP? No, responsabilidad a quien vino a encender una llama muy peligrosa en Ceuta", ha rechazado Vivas.

Justo unas horas antes, era el propio presidente nacional del PP, Pablo Casado, el que aseguró que su partido "nunca ha levantado cordones sanitarios, ni ha demonizado a ningún político democrático" y que lo que defiende es "una política responsable y de Estado" en los asuntos de calado, aunque no se refirió explícitamente a Abascal.