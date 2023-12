La ruptura entre Podemos y Sumar ha causado preocupación en las filas socialistas. Fuentes del PSOE han asegurado a laSexta que esta decisión es "muy seria" y han recordado que "la división de la izquierda nunca ha sido buena". "Con ella solo gana la derecha", han reivindicado.

Desde la formación liderada por Pedro Sánchez son conscientes de que esta decisión complicará la legislatura, ya que ahora tendrán que llegar a acuerdos por solitario para sacar adelante normas parlamentarias. Una interlocución directa que hacia tiempo que buscaba Podemos y que obliga al PSOE a tenerles directamente en cuenta para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y cualquier otra norma que se proponga en el Congreso de los Diputados.

No obstante, fuentes socialistas han rebajado la importancia de esta decisión a nivel parlamentario y han reiterado que ya tienen "experiencia" en hablar con diferentes grupos: "Ahora es hablar con un grupo más", han destacado las mismas fuentes, que han confiado en que "Podemos no va a votar con PP y Vox". En declaraciones a laSexta, han afirmado que no creen que tumben leyes importantes, si bien han insistido en su preocupación porque la izquierda acuda a las citas electorales del año que viene fragmentada otra vez. "Esto sí que es un desastre", reiteran.

Lo que más preocupa, por tanto, en el PSOE, según han explicado estas fuentes a laSexta, es que Podemos "haya hecho de los imprevisible su estrategia política", que con esta decisión pretenda complicar aún más la legislatura y, sobre todo, que las fuerzas políticas de izquierda acudan fragmentadas a las próximas citas electorales, los comicios autonómicos de Galicia y País Vasco en 2024.

Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha comparecido a las puertas del Congreso de los Diputados con motivo del acto por el 45 aniversario de la Constitución para explicar la decisión de la formación morada de desligarse de Sumar y pasar a formar parte del Grupo Mixto de la Cámara Baja antes de aprobar el reglamento que se estaba debatiendo en Sumar que les obligaba a asumir decisiones y disciplinas de voto.

Belarra ha asegurado que trabajarán "con responsabilidad" y con el objetivo de "seguir transformando nuestro país". Asimismo, ha destacado que se trata de "una decisión difícil, pero imprescindible para cumplir con el mandato que pide la gente que cree en Podemos" y ha reiterado que adoptan esta postura porque "hay cosas que si no dice Podemos, no dice nadie". En la misma línea, ha defendido que "Podemos tiene que seguir siendo una herramienta útil para transformar nuestro país, para seguir impulsando de manera valiente las medidas feministas, sociales y económicas más ambiciosas".

La líder de la formación morada ha insistido en que les gustaría no haber tenido que tomar esta decisión, aunque "no ha quedado otro remedio", y ha celebrado que a partir de ahora puedan seguir adelante: "Podemos ha pasado página y deja atrás un momento extraordinariamente difícil para la organización".

Por su parte, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha defendido desde el patio del Congreso de los Diputados este 6 de diciembre que "no hay nada que justifique los intereses de parte": "Estamos aquí para cambiar la vida de la gente, no estamos por intereses de parte. No hay nada que justifique los intereses de parte cuando desplegamos políticas públicas, por tanto transmito serenidad, tranquilidad y seguiremos trabajando por el bien común y por mejorar la vida de la gente", ha expuesto. Si bien ha apostillado: "Estoy segura de que nadie -en referencia a Podemos- se va a confundir de adversario", ha zanjado.