Populares y socialistas serán un muro mayoritario frente al desafío soberanista en el Congreso

Populares y socialistas serán un muro mayoritario frente al desafío soberanista. El presidente Rajoy no ha aclarado si él mismo subirá a la tribuna: "Lo importante no es quién suba sino el mensaje y está muy claro: el pueblo español es quien decide lo que sea España. Eso es lo que dice nuestra constitución" afirma el presidente del Gobierno.

Tampoco el PSOE, que ultima el debate, ha dicho si Rubalcaba pondrá voz a su grupo. Soraya Rodríguez afirma que “la decisión sobre quién subirá a la tribuna la tendremos cuando termines de preparar el debate". Aunque la postura de Rubalcaba es más que conocida: “Creo que el presidente Mas está llevando a Cataluña a un callejón sin salida".

Quién seguro que no va a estar es el presidente catalán. Alfonso Alonso deja clara su postura y no entiende por qué no va a acudir: “Nadie entiende que hable ante una cámara de televisión o ante el parlament de Cataluña y que no venga a Madrid al Congreso de los Diputados a defender su propuesta".

Defenderán la propuesta los diputados Jordi Turull, de CIU, Marta Rovira, de Esquerra, y Joan Herrera, de Iniciativa Per Cataluña. El martes comienza un debate en el que las posiciones están tan apuntaladas que poco o tal vez nada se van mover.