El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha autorizado una concentración en forma de rezo del rosario en Ferraz el 8 y 9 de junio, en plena jornada de reflexión y en el día de las elecciones europeas. La decisión ha sido tomada por unanimidad por los tres magistrados que componen la sección y entre ellos está una exalto cargo del PP, la jueza Guillermina Yanguas Montero.

El PSOE no ha tardado en responder y ha calificado esta decisión de "estrambótica" y que "hay más sitios para rezar", ha subrayado Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ido más allá y ha sostenido que las "togas entran en la batalla electoral". Así ha mostrado su estupor en el PSOE por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de permitir a los 'rezadores del rosario' manifestarse contra la ley de amnistía, que llevan meses a unos metros de la sede de Ferraz.

Al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, le sorprende que la Justicia lo permita siendo una protesta política. "No deben producirse manifestaciones con carácter político", ha asegurado. Al delegado, en Al Rojo Vivo, le han preguntado si cree que puede tener que ver con que la magistrada ponente de la sentencia está vinculada al PP, ya que la jueza Guillermina Yanguas fue alto cargo con Mariano Rajoy y con Esperanza Aguirre. El delegado no ha encontrado palabras: "Me parece una más... Me resuena en la cabeza esa frase terrible de (José María) Aznar que dijo que quien pueda hacer que haga".

El tribunal se ha puesto en contra del criterio de la Junta Electoral. La Justicia hace prevalecer el derecho de reunión frente al criterio de la Junta Electoral que no autoriza actos con tintes políticos en fechas así. Por ejemplo, en 2015, no dio luz verde al campamento del 15M aunque por seguridad no se levantó. También para este fin de semana tampoco se permite una marcha protesta ciclonudista y hasta ocho manifestaciones más. Para el PSOE, la decisión de la Justicia sobre los del Rosario es "desconcertante".