La Policía justifica su agresión a la prensa: se sintieron "amenazados"

INCIDENTES DE LA PRENSA CON LA POLICÍA

Sobre las agresiones a varios periodistas en la manifestación del sábado, la Policía se justifica asegurando que no iban bien identificados. Alegan que no llevaban chaleco de identificación, algo que no es obligatorio para la prensa. Sí que llevaban su acreditación visible, además de las cámaras de fotos.