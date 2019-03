Podemos busca el aval de las bases para acudir con su marca a los comicios

Cerca de 375.000 simpatizantes de Podemos pueden votar sobre su política de alianzas

Podemos pregunta a las bases por la confluencia con otros partidos pero sigue enrocado en que no renunciará a sus siglas en las generales. Dice Errejón que no descartan ninguna opción pero que "la unidad popular no pasa por la suma de partidos". Monedero asegura que "preguntar a las bases es esencial en su partido".