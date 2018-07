Podemos rechaza un acuerdo con el PSOE: "Es un corta pega de su pacto con Ciudadanos"

SE COMPLICA LA INVESTIDURA DE PEDRO SÁNCHEZ

Podemos no se plantea aceptar ninguna oferta del PSOE que no suponga revisar los términos del pacto con Ciudadanos. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, califica los documentos enviados por el PSOE de "corta pega" con el acuerdo alcanzado con Albert Rivera y sostiene, a través de Twitter, que "esto no es serio".