Podemos, a Felipe VI: "Con ilusión no se acaba con el paro ni con la corrupción"

"El rey apelaba a la ilusión pero con ilusión no se acaba con el paro ni con la corrupción", explica Montero, que lamenta que el monarca "no haya tenido la valentía" de plantear que es el pueblo el que puede hacer las cosas de otra manera. "Se ha atrincherado en los planteamientos de los mismos que nos han traído a esta situación, al defender que son ellos los que deben conducir la regeneración del país", asegura.

Además, Podemos echa en falta "hablar más de las duras condiciones de vida" de los ciudadanos "que no aparecían en esa imagen que el rey pintaba del país". La formación se refiere así a "exiliados que vienen por Navidad y se vuelven, exiliados que no tienen dinero ni para venir en estas fiestas, desahuciados y personas que no tienen calefacción ni siquiera en estas fechas".

En relación al procesamiento de la infanta Cristina, Montero explica que "lo importante no es que la mencione" ya que la corrupción "afecta a todos los niveles del Estado", sino que "se comprometa con medidas efectivas" para que no existan instituciones corruptas.