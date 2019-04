Podemos y Partido Popular coinciden en intentar aprovechar la crisis interna del PSOE

Podemos ve cada vez más lejos el Gobierno alternativo del cambio tras la crisis interna del PSOE: "Si triunfan en el PSOE los que quieren entregar el gobierno a Rajoy, a nosotros nos toca una tarea muy difícil que es ofrecer garantías y seguridad a los ciudadanos que apuestan una opción diferente y sin dudas al PP" ha dicho Pablo Iglesias en ARV.

Asegura que los socialistas tienen que elegir: o el PP o Podemos. El mismo escenario dice, que tenían el 20 de Diciembre: "Ha habido presiones por todas partes para que el PSOE no se aliara con nosotros. Se nos puede acusar de muchas cosas pero no de no ser claros y no de no haber ofrecido un gobierno en el que nosotros queríamos gobernar como es normal en cualquier formación política".

Análisis en el que coincide su número dos, aunque con un pero, y es que en las primeras elecciones: "No fuimos todo lo flexibles que deberíamos haber sido. La no decisión nos llevó a segundas elecciones y ahora nos trae a esta situación" asegura Íñigo Errejón.

Una situación de bloqueo y crisis en el PSOE que el PP también ha aprovechado tirando de argumentario: "Lejos de intentar capitalizar en beneficio propio la debilidad de nuestros adversarios políticos" se presentan como el partido de la Estabilidad: "Una mayoría de españoles mira al PP en Busca de certezas y seguridad. Si los españoles necesitan hoy un Gobierno, necesitan en la misma medida al Partido Popular". El Gobierno de la moderación y la confianza unas cualidades que para el PP no representan a sus adversarios políticos.