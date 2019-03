La juez da por no comparecido a Podemos, que tendrá que pagar el abogado de Esperanza Aguirre

El proceso viene provocado por unas declaraciones en las que acusó al eurodiputado Pablo Iglesias de apoyar a ETA y al castrismo. La falta de un poder notarial que permitiese al promotor y portavoz de Podemos Juan Carlos Monedero representar a su formación política en este trámite, previo al posible desarrollo judicial de la querella, obligó a dar por concluido el acto de conciliación.

Los escritos enviados por Podemos para solucionar el trámite y dar inicio al acto de conciliación no sirvieron para solventar esta cuestión porque, según Podemos, José Carlos Velasco, el abogado de Aguirre, lo invalidó al entender que no servían como poder notarial. Una circunstancia que llevó a Monedero a acusar al PP de valerse de "argucias legales" para retrasar el proceso; y a Aguirre a ironizar con que Podemos logró reunir 14.000 euros a través del 'crowfunding' para sostener los gastos de la querella pero no fueron capaces "ni de presentar el poder notarial".

En su demanda, Podemos solicitaba que Aguirre pagara 100.000 euros más las costas solo por haber comentado noticias de varios medios de comunicación, según dijo a las puertas de los juzgados la presidenta del PP madrileño.