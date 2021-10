El PNV ha advertido de que el acuerdo con el Gobierno central sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no es "un acuerdo para los presupuestos generales", sino "un acuerdo previo para hablar". Asimismo, EH Bildu ha asegurado que no presentar enmienda a la totalidad no supone dar "un cheque en blanco" al Ejecutivo de Sánchez, sino que se tendrá que "ganar el apoyo". En declaraciones a Radio Euskadi, la parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga ha defendido que el acuerdo alcanzado este pasado viernes por su partido con el Gobierno central para la gestión íntegra del Ingreso Mínimo Vital (IMV) es "de máxima importancia" para la ciudadanía vasca y el desarrollo del autogobierno.

"Esto supone un desbloqueo de un incumplimiento de un acuerdo previo y, por tanto, nos felicitamos y entendemos que es una buena noticia", ha insistido la representante jeltzale, que ha precisado que "no es un acuerdo para los presupuestos generales", sino "un acuerdo previo para hablar con ellos". De este modo, ha indicado que lo que se consigue es que el PNV no presente enmienda a la totalidad al proyecto presupuestario y ahora se comenzará a hablar de otras cuestiones, como la 'Y vasca' y "muchas cuestiones" que afectan "al día a día" de los vascos.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha valorado como "un paso adelante importante" el hecho de que ni el PNV ni Esquerra Republicana hayan presentado enmienda a la totalidad de los presupuestos para 2022, a los que ha dicho que "se deberían sumar todos los que quieren que a España le vaya bien". Durante su intervención en el 12 Congreso regional del PSOE de Castilla-La Mancha en Toledo, Bolaños ha destacado que ese paso adelante permitirá conseguir que España tenga unos presupuestos para una "recuperación justa", ya que incluyen 27.000 millones de fondos europeos y consiguen "acompañar proyectos de vida" de personas jóvenes con ayudas para el alquiler.

Asimismo, ha subrayado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año suben el Salario Mínimo Interprofesionales (SMI), las pensiones, las retribuciones de los empleados públicos y "la mayor partida de la historia en becas" para que dé igual la economía que tenga cada familia y que si una persona tiene talento y esfuerzo, pueda estudiar y aportar al país. Por otro lado, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha hecho referencia al debate sobre la reforma laboral y ha apostado por unas relaciones laborales "del siglo XXI".

Todo el Gobierno en su conjunto va a trabajar por una reforma laboral equilibrada, pactada y que cree más y mejor empleo"

A este respecto, ha apuntado que "todo el Gobierno en su conjunto va a trabajar por una reforma laboral equilibrada, pactada y que cree más y mejor empleo"; lo que permitirá, a su juicio, acompañar el crecimiento económico que vendrá y el reforzamiento del estado del bienestar a diferencia de otras salidas de la crisis que se hicieron recortando el estado del bienestar. Según Bolaños, la reforma laboral del 2012 que puso en marcha el PP era "desequilibrada" mientras que el Gobierno de España actual quiere "derechos en el trabajo y que no haya nadie que trabaje y sea pobre", ha concluido.

"El PP busca excusas para no hablar de corrupción"

En esta línea, la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, ha cargado contra el PP por no apoyar los Presupuestos. "No pudimos contar con el Partido Popular en lo peor de la pandemia, no quisieron estar a nuestro lado. Se quedaron solos, al margen de la sociedad española. Solo faltaron ellos", ha denunciado la ministra, que cree que "ahora podrían haberse apuntado a la recuperación y apoyar estos Presupuestos Generales, que ya están en tramitación". Sin embargo, según ha añadido, "siguen buscando excusas y nada más que excusas".

"Y ya no valen excusas, nadie va a entender que no quieran estar de lado de la recuperación, del avance, del progreso de España", ha lamentado Rodríguez, que cree que los populares "están buscando excusas para no hablar de la corrupción que les acorrala, esa corrupción que se venció con la moción de censura en el primer caso, y van tres". Ahora, según ha proseguido expresando la ministra portavoz, el PSOE espera al PP "en la recuperación, pero no será posible". Por ello, ha concluido en esta cuestión, "mientras ellos están en eso, el PSOE va al proyecto".