El rey Felipe VI ha arrancado este lunes su agenda oficial en Mallorca reuniéndose con las principales autoridades de Baleares. El primer encuentro lo ha mantenido con la presidenta de la comunidad, Francina Armengol, que ha confirmado al monarca que el verano turístico está funcionando. La estancia del rey en las islas coincide con el aniversario de la marcha de su padre a Abudabi.

Recientemente, se ha conocido que Juan Carlos I está "como loco por volver", según ha hecho saber su entorno a través de la Agencia EFE. De momento, el rey emérito continúa alojado en una lujosa casa del golfo pérsico. Una villa, según apuntan algunos medios, situada en la isla de Zaya Nurai. Cuenta con playa privada, piscina y grandes extensiones verdes, y se encuentra invitado por la familia real de Emiratos Árabes.

Desde que hace justo un año Juan Carlos I decidió salir de España, se ha manejado en varias ocasiones la idea de que podría regresar. "Va a volver, no hay ninguna ley que lo prohíba. Pero tiene que buscarse un trabajo y un piso", afirmó en febrero de este mismo año Raúl del Pozo, periodista y amigo del monarca emérito. En los últimos meses, ese anhelo se ha ido desinflando. La última vez que su vuelta sonó con fuerza fue en marzo.

Poco después, la por entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se expresó al respecto. A mediados de mayo, afirmó que Juan Carlos I "volverá cuando quiera o lo necesite". No obstante, tanto Zarzuela como Gobierno no lo han considerado oportuno, dado el goteo de informaciones sobre sus irregularidades; irregularidades, según matizó Calvo en aquel momento, "reprobadas por gran parte de la opinión pública, y con razón".

Una actitud que, unido a lo valorado por la exvicepresidenta primera, tampoco ha dudado en reprochar en público la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "El conjunto de la sociedad y este Gobierno lo rechazan". Y hasta el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez: "Expreso mi sentir de rechazo ante conductas incívicas". Si la Fiscalía y Hacienda cerrasen sus investigaciones sin encontrar nada punible en la conducta del emérito, se le allanaría el camino, pero esa hipótesis no tiene una fecha cercana.

"Con la obra política que ha hecho, el rey Juan Carlos no se merece no volver a España", ha asegurado José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. Otra cuestión es dónde se alojaría. De momento, desde Casa Real se intenta alejar a Felipe VI de todo lo que tenga que ver con la situación de su padre, por lo que el emérito no regresaría a Zarzuela. Según Luis María Ansón, se podría alojar en el Palacio de El Pardo o en el de La Quinta, ambas propiedad de Patrimonio Nacional.