Varios piquetes informativos han cortado al tráfico a primera hora de la mañana de este martes en algunas de las principales vías de Barcelona. Esta es la cuarta jornada de huelga del mes convocada conjuntamente por todos los sindicatos educativos -las tres primeras tuvieron lugar del 15 al 17 de marzo- y llega tras el fracaso de las negociaciones con la Conselleria de Educación. Para el miércoles, día 30, están previstas más movilizaciones.

El sindicato Ustec ha informado de que ha habido cuatro bloqueos simultáneos desde primera hora y que los piquetes han impedido la circulación por la Ronda Litoral, Ronda de Dalt, Meridiana y Gran Via de les Corts Catalanes, lo que ha obligado a la Guardia Urbana a desviar el tráfico en algunos casos, aunque la circulación se ha restablecido en casi todos los puntos.

Las decenas de manifestantes que han cortado el tráfico portaban pancartas en las que se podía leer "Más diálogo y menos imposición", "Revertid los recortes en la educación pública", "Los docentes protestando, también estamos educando", "Basta de mentiras, Cambray dimisión".

Los motivos de la huelga

Los sindicatos educativos han convocado para este martes la cuarta jornada de huelga y movilizaciones en el sector educativo para exigir la retirada del calendario escolar y de los nuevos currículums y para pedir mejoras laborales y educativas y que se reviertan los recortes que el sector arrastra desde 2010.

En esta cuarta jornada de huelga, después de las de los días 15, 16 y 17 de marzo, tendrá lugar una manifestación que se iniciará a las 11:30 horas en los Jardinets de Gràcia y acabará ante la sede de la conselleria.

Previamente, se ha organizado una protesta frente a la sede de la institución educativa Jaume Bofill, a la que los sindicatos acusan de influir en las políticas educativas de la conselleria y de "mercantilizar la educación".

A la protesta de hoy y mañana se han sumado el Sindicato de Estudiantes, la plataforma 0-3 de educación infantil que reclama mejoras para esta etapa educativa y varias asociaciones de familias que apoyan las demandas de los maestros y piden mejoras para la educación pública.

Estos son los servicios mínimos

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha establecido los siguientes servicios mínimos en los centros de la región para los días 29 y 30 de marzo

-Habrá una persona del equipo directivo en cada centro.

-Para infantil, primar y secundaria habrá un docente por cada tres unidades o aulas.

-Para educación especial (de 3 a 16 años) tendrá que estar presente el 50% de la plantilla del centro.

-Para el comedor, la cocina, el servicio de acogida, el servicio de extraescolares y el servicio de atención al alumnado con necesidades educativas especiales se requiere también el 50% de las plantilla de los centros.

-En las guarderías se exige el 50% de la plantilla de cada centro.

Sin acuerdo tras las negociaciones

Los sindicatos y la Conselleria no llegaron a ningún acuerdo en la última (y cuarta) reunión de mediación celebrada este lunes. Los sindicatos tildaron la mediación de un "engaño histórico" y criticaron que las nuevas propuestas de la Administración "no solo no revierten los recortes sino que presentan nuevos recortes". Por todo ello, consideraron que la conselleria está en una postura "inmovilista".

Por su parte, la directora general de Profesorado y Personal de Centros Públicos, Dolors Collell, afirmó que las peticiones sindicales tienen un "impacto económico altísimo" y vio imposible hacerlas todas de golpe