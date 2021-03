El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos niega haber escuchado hablar de la 'Operación Kitchen' durante su etapa como alto cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Así lo ha asegurado este jueves ante la Comisión Kitchen del Congreso de los Diputados, donde ha rechazado hablar sobre la gestión de los fondos reservados con los que se habría financiado el espionaje a Luis Bárcenas. "Llámenme a la comisión de secretos oficiales y tendrá cumplida respuesta de todas las preguntas", ha zanjado.

Pérez de los Cobos también ha afirmado que nunca coincidió ni habló con el excomisario José Manuel Villarejo y que tampoco nadie le habló acerca del extesorero del PP. Según ha explicado, tampoco coincidió en el Ministerio con el comisario Enrique García Castaño, otro de los investigados en la Audiencia Nacional.

Asimismo, el coronel ha negado haber sido testigo de ninguna actividad ilegal en el Ministerio. "Yo no he visto ninguna actividad ilegal ni que rozara lo ilegal en los 12 años que he estado en el Ministerio del Interior", ha aseverado.

Aunque el portavoz socialista, Felipe Sicilia, ha insistido en hacerle preguntas relacionadas con el supuesto uso de fondos reservados para sustraer información sensible a Bárcenas sobre el PP, Pérez de los Cobos ha sostenido que la materia sobre la que se le preguntaba está clasificada.

"Estaría encantado de facilitar cualquier dato que sea de utilidad, pero no podré hacer referencia a aquello que acarrearía responsabilidad penales", ha sentenciado.

"No puedo aportar ninguna información sobre la gestión de los fondos reservados", ha insistido, durante una declaración en la que ha recordado que llegó al Ministerio de la mano del fallecido dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

Durante su comparecencia, el coronel ha protagonizado varios encontronazos con el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, a raíz de su papel en la actuación policial durante el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, que Pérez de los Cobos ha defendido.

También a preguntas de la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, el coronel ha pedido "amparo" a la presidenta de la Comisión, tras referirse a él la diputada como "memoria viva de lo que algunos llaman las cloacas del estado". "No puedo permitir una afirmación como esa", ha respondido Pérez de los Cobos.