El pequeño Nicolás habría pagado 30.000 euros al escolta municipal Jorge González Hormigos en su viaje a Galicia

Las conversaciones de watsapp entre el pequeño Nicolás y Jorge González Hormigos reflejan la paranoia en la que ya vivía el joven la semana anterior a su detención. El joven apremiaba al escolta para que le informara de una moto que le seguíaúmero de matrícula.

Y la información que recibe de éste, en tan solo cuatro minutos, pone aún más nervioso a Nicolás. Los mensajes reflejan la estrecha relación de Nicolás y este escolta que le acompañó a Ribadeo. El día antes de salir, concretaron el pago por los servicios con un sobre con dinero.

Y cuando iniciaron este alocado viaje, Hormigos escribió al pequeño Nicolás: "Tú hoy solo tienes que disfrutar y hacer tu trabajo. Del resto ya me ocupo yo que para eso me pagas". El escolta avisa a nicolás de que se colocará un pinganillo, para así dar más apariencia de seguridad oficial. Y Nicoás le responde: "Estoy disfrutando, y pensando en el almuerzo. Si sale la operación de hoy, me pongo un operativo de estos para diario".

Los apuntes manuscritos de Nicolás reflejan que habría pagado a Hormigos y al otro escolta 30.000 euros. Y hormigos no tenía problemas en acuciar a Nicolás para que le pagara por sus servicios. El jefe de estos escoltas, el ya excoordinador de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Emilio García Grande, responderá al juez por haber facilitado coches oficiales al Pequeño Nicolás.