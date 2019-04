Pedro Sánchez se presentará a las primarias del PSOE para repetir como Secretario General

Pedro Sánchez trata de arrancar su candidatura y ha anunciado en Twitter que coge el coche para recorrer España, una promesa que hizo en octubre y que pondrá en marcha dentro de diez días. La primera parada con la militancia será en Sevilla, el feudo de Susana Díaz. "Todos los compañeros y compañeras del PSOE tienen las puertas de Andalucía abiertas", ha señalado la presidenta de la Junta.

Fuentes del entorno de Pedro Sánchez aseguran a laSexta que se presentará a las primarias, así que todo apunta a que los que estuvieron en el mismo equipo podrían acabar siendo rivales. "Me parece muy bien que quiera escuchas a la militancia", señala Patxi López, candidato a la Secretaría General del PSOE.

Rubalcaba no valora si Sánchez debe repetir pero deja claro lo que no es razonable: "Con 85 no se puede gobernar y mucho menos si tu socio quiere cargarse aquello para lo que gobiernas". También lo que sí se puede hacer, como ser presidenta y secretaria general.

Pero el PSOE quieren que el debate sea también de ideas, el economista José Carlos Díez ayudará a preparar el Congreso: "Es un debate de ideas sobre el papel de la socialdemocracia". El área más política la liderará Eduardo Madina, el que fue rival de Pedro Sánchez en otras primarias.