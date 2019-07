Pedro Sánchez ha reaparecido públicamente horas después de no lograr ser investido presidente tras no alcanzar un acuerdo 'in extremis' con Unidas Podemos por un Gobierno de coalición. "Siento la frustración en el ámbito personal, pero no me la puedo permitir en el ámbito político", ha reconocido Sánchez en Telecinco.

Durante la entrevista, el líder socialista ha mandado un mensaje claro al Partido Popular y a Ciudadanos, a quienes ha insistido nuevamente en el camino de la abstención para permitir que su Gobierno pueda ponerse en marcha: "Asumo mi responsabilidad de intentar formar un Gobierno, pero la responsabilidad de PP y Ciudadanos es facilitar la investidura".

En esta línea, el presidente del Gobierno en funciones se ha mostrado crítico con la actuación de Unidas Podemos en las negociaciones entre ambas formaciones para llegar a un acuerdo de Gobierno. "Me siento decepcionado con Pablo Iglesias", ha lamentado, y ha añadido: "Me lo han hecho dos veces: 2016 y 2019". El dirigente socialista ha criticado que la formación morada haya "impedido que se pudiera constituir un gobierno progresista" frente a la oferta del PSOE, que ha calificado de "generosa". "Pero no me resigno", ha expuesto Sánchez, que ha pedido "reflexionar y desbloquear esta situación".

Para el secretario general del PSOE, Unidas Podemos "se ha equivocado tremendamente" al abstenerse en la segunda votación de investidura porque, según ha considerado, la formación de Iglesias "ha valorado tener un gobierno paralelo dentro del Gobierno de España". Así, ha continuado el presidente, entre sus convicciones y las exigencias que ha planteado Iglesias, se ha mostrado contundente: "Prefiero defender mis convicciones". Y ha continuado: "Tiene que haber un Gobierno cohesionado, coherente, que funcione, con una sola dirección".

Por ello, Sánchez ha afirmado que no se va a rendir: "No ha sido posible, pero no hay que tirar la toalla". Y ha insistido en que el resultado fallido con el que ha salido del Congreso de los Diputados "no significa que sea el final del viaje". Por ello, ha asegurado que "hay que volver al inicio para desbloquear esta situación".