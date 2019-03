Pedro Sánchez insiste en que no habrá una gran coalición con el Partido Popular

EL PP, SIN EMBARGO, NO LA DESCARTA

E secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho que no habrá una coalición de Gobierno con el PP tras las elecciones generales. Dice que no sería buena para el sistema democrático, ni tampoco para los españoles. También ha negado que PP y PSOE estén teniendo encuentros concretos para tratar este asunto. No obstante, ha subrayado la importancia de "la política del acuerdo".