Pedro Sánchez: "Ya estamos cambiando el PSOE"

Pedro Sánchez ha recordado que fue elegido secretario general para cambiar el partido y que lo está cumpliendo: "Ya estamos cambiando el PSOE". Lo ha dicho al tiempo que ha abogado por un PSOE "limpio, abierto y ganador".

Sin hacer una mención expresa a la crisis abierta en el PSM por el cese de Tomás Gómez, Sánchez ha advertido de que el PSOE debe afrontar todas las elecciones "con el ánimo de ganar" porque es un partido "de ganadores".

"Yo no me voy a conformar con menos", ha subrayado el líder del PSOE, que ha emplazado a todos los "socialistas de corazón", tengan o no tengan carné, a ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo y después los comicios generales.

Rodeado de la plana mayor del PSE-EE, ha aprovechado para atacar al PP, un partido que promete "no tocar las pensiones o la dependencia" y después "hace lo contrario", y ha apostado por "reconquistar" los derechos "robados por la derecha". "Menos tapar y más hacer, menos tapar y más limpiar, nosotros limpiamos y ellos tapan", ha denunciado.