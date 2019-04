Pedro Sánchez, dispuesto a escuchar la propuesta de Rajoy pese a tener claro el 'no' del PSOE

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se reúne en el Congreso con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con quien va a cerrar la ronda de contactos con los partidos con vistas a intentar su investidura a finales de julio o principios de agosto

Pedro Sánchez lo tiene claro desde hace días, "voy a escuchar a Rajoy". En el PP confían en que aguante más de cinco minutos reunido con Rajoy y que la frialdad de los anteriores encuentros no se repita.

Pero, aunque en la reunión puedan cambiar las formas, el 'no' del PSOE seguirá siendo un 'no'. Un posición que, tal y como están ahora los números, nos acercaría a unas terceras elecciones.

El Comité Federal de los socialistas, sin resolución, no dejó nada escrito, y de nuevo un presidente autonómico del PSOE insiste en que no hay que correr. "No podemos avanzarnos al futuro, hay que exigirle a Rajoy que proponga algo", ha dicho Ximo Puig ante los medios.

No se prevé que en la entrevista analicen cuestiones concretas sobre las que podrían ponerse de acuerdo a o largo de la legislatura porque en el PP se recalca que se trata de una primera ronda de contactos para sondear la disponibilidad de los diversos grupos a facilitar la gobernabilidad. Al término de la ronda con Sánchez, Rajoy va a enviar a los diversos partidos un documento con los objetivos y propuestas de reformas que pretende consensuar.

Después de la reunión con Rajoy, Pedro Sánchez responderá a preguntas y hará declaraciones por primera vez desde el día de las elecciones.