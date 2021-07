El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en un acto del PSOE andaluz celebrado en Sevilla. Allí, junto a María Jesús Montero y Adriana Lastra, ha respaldado a Juan Espadas, próximo secretario general de los socialistas andaluces a partir del día 23 de julio.

Sánchez y Espadas han mostrado una gran sintonía en un acto en el que el presidente del Gobierno ha achacado a la oposición que diga "no a todo". "Es verdad que a la derecha no le gusta este Gobierno ni nada de lo que hacemos, incluso me han llegado a criticar que nombre a mis ministros", ha bromeado Sánchez ante las risas del público.

"Os digo una cosa: allá ellos con su confrontación y crispación. Nosotros a lo importante, a lo que quieren los españoles, la vacunación, la recuperación y la modernización del país", asegura.

Espadas, por su parte, ha agradecido su "transición ejemplar" a una Susana Díaz que no ha estado presente en el acto, queriendo marcar el inicio de una nueva etapa para el PSOE andaluz. "Me voy a encargar personalmente de humanizar la política", ha prometido.