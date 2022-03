Pedro Sánchez alerta sobre el negacionismo de la violencia machista un día antes del 8M. "Hay una relación evidente entre el negacionismo de esta violencia y la violencia misma", ha afirmado el presidente del Gobierno este lunes, durante un acto organizado por el Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres.

Una intervención en la que el líder socialista ha recordado que, desde que se tienen registros, 1.132 mujeres han sido víctimas del "terrorismo machista" en España, seis de ellas este año y dos tan solo en los últimos días.

"Nuestra sociedad sigue conviviendo con ese terror absolutamente inasumible", ha lamentado Sánchez, que ha recordado cómo "las mujeres solo por ser mujeres sufren violencia por parte de los hombres, maltrato, violaciones, asesinatos, abusos, discriminación", así como "por raza, edad, orientación sexual y por muchas otras variantes", con lo que se superponen "múltiples violencias acumuladas".

En este punto, el líder del Ejecutivo ha advertido de que "hay una parte de la sociedad que niega aún la violencia de género", "incluso entre la población más joven". "Es probablemente lo que más nos preocupa", ha incidido Sánchez, que ha hecho ilusión a los recientes asesinatos de dos menores en Totana y Alcalá La Real.

"Hay una relación evidente entre el negacionismo de esta violencia y la violencia misma, no son fenómenos aislados", ha aseverado Sánchez, que ha añadido que "mientras no se compartan una cultura y una educación feminista, mientras los códigos en las relaciones nazcan del machismo, estas estarán en peligro". "Urge erradicar la violencia de género de nuestra sociedad y no podemos parar hasta conseguirlo", ha agregado.

Durante su intervención, en la que ha recordado hitos y referentes de la lucha feminista y ha abogado por unas políticas públicas con perspectiva de género, Sánchez asimismo ha avanzado que este martes el Consejo de Ministros aprobará el Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2022-2025, mientras que el Senado aprobará la ley para mejorar la protección de los huérfanos víctimas de la violencia de género.

"Estamos avanzando, pero no podemos bajar la guardia ni un instante", ha aseverado Sánchez, que ha señalado que, ante aquellos "que sienten atacados su statu quo", solo cabe "continuar en ese avance del movimiento feminista".

"No vamos a parar hasta que esta sociedad sea profundamente igualitaria, inclusiva, justa y un lugar libre de violencias machistas", ha añadido Sánchez, que ha concluido aseverando que "solamente a través del feminismo construiremos las mejores democracias, que es precisamente lo que algunos no quieren que ocurra en nuestro continente, en Europa"