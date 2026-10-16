El Pazo de Baión de Oubiña o el Cambados de Sito Miñanco: la fortuna de los narcos gallegos a subasta años después

Los detalles Una década después de que la Justicia incautase todo su patrimonio, a raíz de la 'Operación Nécora', los bienes siguen saliendo a subasta.

El juez Baltasar Garzón ponía en 1990 rumbo a Galicia, como inicio de la 'Operación Nécora'. Era la época de los narcos Sito Miñanco, Laureano Oubiña, Manuel Fernández Padín y de las toneladas de hachís y cocaína en las rías gallegas.

Ahora, 36 años después, algunas de las propiedades incautadas a estos narcos van a salir a subasta. En total, 26 lotes con pisos, fincas, locales que pertenecieron a Sito Miñanco o Marcial Dorado.

Fueron inmensas las fortunas que hicieron estos narcos a finales de los años 80. Tales eran que entre ellas había equipos de fútbol, casas, fincas, barcos y pazos, mientras que la droga con la que las habían hecho mataba a generaciones de jóvenes.

El Pazo de Baión, el símbolo de la ostentación del narco

Precisamente, el Pazo de Baión fue el símbolo de la riqueza acumulada por Laureano Oubiña como narco. Lo compró por 275 millones de pesetas -sumando la inflación, eso serían 10 millones de euros ahora. De hecho, Oubiña reconoció que se invirtieron 1.000 millones de pesetas en mejorar aquel lugar, elevándolo a 40 millones de euros en la actualidad.

No obstante, allí Oubiña tenía viñedos. Una explotación de albariño que le convirtió en símbolo de su riqueza. La justicia acreditó que el dinero gastado allí provenía del narcotráfico. La finca se la quedó el Estado, que la vendió en 2008 por 15 millones de euros.

El Cambados de Sito Miñanco

Por su parte, Sito Miñanco tenía el sueño de que el equipo de su pueblo jugase contra el Real Madrid. Por eso, compró el Juventud de Cambados, consiguiendo subirle hasta tres categorías en tiempo récord. De hecho, llegó a jugar en Segunda B en solo tres años, siendo esta su techo, y en su marco fichó a los mejores jugadores que competían en esta.

Llegó, incluso, a colocar a su equipo cuarto clasificado en su primer año en la tercera división del fútbol español. Lo hacía porque era su manera de decir: 'tengo mucho dinero y por eso ficho a buenos jugadores', a los que, por cierto, les pagaba en metálico. De esta manera, es como Sito pretendía ser una figura central en su pueblo.

Los millones de Marcial Dorado y el clan de los Charlines

A Marcial Dorado el Tribunal Supremo le decomisó más de 21 millones de euros en patrimonio, en el que se incluía un chalé en la Illa de Arousa, fincas, inmuebles. Unos bienes que se siguen subastando una década después de que la justicia se los quedase.

Por su parte, Manuel Charlín fue el patriarca de uno de los clanes más conocidos de las Rías Baixas. En 1995, un peritaje judicial fijó en torno a 5.000 millones de pesetas el patrimonio de toda la familia. Una fortuna más que amasaron los principales narcos españoles a finales del pasado siglo.

Las madres contra la droga

Ahora bien, no se puede olvidarlas a ellas, las madres de esa generación perdida que no dudó en salir a la calle al grito de "la droga, la droga, la puta de la droga".

Su coraje no rebló contra los que eran sus vergonzosos vecinos, a los que señalaron sin pudor. Lo hacían pidiendo una respuesta contra las drogas, que no solo fuera policial.

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