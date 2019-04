Paul Bekaert, el abogado belga de Puigdemont: "Estaremos esperando lo que venga de España"

El asilo del expresidente catalán Carles Puigdemont en Bélgica "aún no se ha discutido", afirmó el abogado belga Paul Bekaert, contratado como "consejero" por Puigdemont. Bekaert, que también fue letrado de Natividad Jáuregui, aseguró a la cadena pública de televisión flamenca VRT, que "Puigdemont no está en Bélgica para pedir asilo político. Todavía no hay nada decidido en esta área".

Tras indicar que fue consultado por el expresidente catalán, quien le pidió que defienda sus intereses "en el futuro", Bekaert ha señalado que fue "un primer contacto, pero no puedo decir más al respecto".

En tal sentido, este abogado no dio detalles sobre los intereses de Puigdemont y se limitó a decir que "se trata de lo que podría pasar eventualmente. Saben lo que el Gobierno español tiene en marcha. Estaremos esperando lo que venga de España", dijo.

"Tengo más de 30 años de experiencia en extradición y asilo político de vascos españoles, y probablemente por ello me haya llamado Puigdemont. Estoy familiarizado con la extradición y la orden de arresto europea", agregó.

Puigdemont trasladó a su abogado belga, que este martes hará una declaración

Carles Puigdemont se ha reunido con su abogado en Bélgica, Paul Bekaert, en el despacho que el letrado flamenco tiene en la localidad de Tielt (al oeste de Gante), y le ha trasladado que el martes hará una declaración.

"He hablado con él, ha estado en mi despacho y me ha confirmado que soy su abogado en Bélgica", ha informado Bekaert. El encuentro se ha producido "pasadas las 15:00 horas", según ha indicado el letrado, quien ha apelado al secreto profesional para no revelar detalles de la conversación que han mantenido.

Preguntado por si Puigdemont sopesa solicitar asilo político en Bélgica, su abogado en el país ha avisado de que "por ahora no hay nada decidido" y que el martes se conocerán más detalles cuando el propio presidente cesado haga una "declaración".

A pesar del anuncio de que Puigdemont comparecerá el martes, previsiblemente en Bruselas, ninguna fuente oficial ha querido informar del lugar o la hora en que esta declaración tendrá lugar. El abogado Bekaert es conocido en España por haber defendido en el pasado a varios miembros de la banda terrorista ETA detenidos en Bélgica y para los que las autoridades españolas solicitaron la extradición.

El abogado, que se define como especialista en la defensa de los Derechos Humanos y órdenes de detención europeas y de extradición, ha solicitado hasta en cuatro ocasiones el "asilo político para ciudadanos vascos", relacionados con ETA, pero sin éxito en ninguno de los casos, según explica Bekaert.