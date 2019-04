Patxi López: "Somos los militantes de la unidad y los activistas de la concordia"

El candidato a la Secretaría General del PSOE Patxi López ha afirmado que "la derecha no teme a ninguno" de los otros dos aspirantes a dirigir esta formación política, Susana Díaz y Pedro Sánchez, sino a un Partido Socialista "unido" y con un "proyecto claro de izquierdas".

López ha intervenido en Bilbao en un acto antes de las votaciones en las primarias del PSOE, en el que ha reunido a unos 500 militantes y simpatizantes.

El exlehendakari ha señalado que, tras dar una imagen de "partido roto" en el debate a tres del pasado lunes, Susana Díaz y Pedro Sánchez siguen "discutiendo cada día sobre a quién teme más la derecha", pero ha considerado que "no teme a ninguno de los dos".

En alusión a los mensajes de los otros dos candidatos, López ha señalado que "decir eso de que 'soy un 100% PSOE ganador', sin decir qué propones para ganar, no es más que voluntarismo vacío", y "decir que 'soy el único representante de la izquierda capaz de enfrentarse a la derecha', cambiando de propuestas cada 10 minutos, no es más que un ejercicio de contentar a no se sabe quién, pero sin ningún fundamento detrás".