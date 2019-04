Patxi López: "Un secretario general elegido por la militancia solo puede ser destituido por ella"

"Un secretario general elegido por la militancia solo puede ser destituido por la militancia. Si el secretario general pierda la confianza del órgano de control se puede proponer una moción de confianza o censura que tienen que votar los militantes de este partido", ha propuesto Patxi López.

Durante su intervención en un encuentro con varias decenas de militantes en Almería, López ha dicho que si un secretario general "perdiera la confianza y fuera censurado por el Comité Federal". López propone que debe ser obligatoria que esa censura sea ratificada "en una consulta a la militancia".

Ha sostenido que las primarias son un "avance" que mejora la calidad del "sistema democrático interno" y que dentro de este sistema es "fundamental" que se produzca un contraste de ideas, modelos y proyectos.

"Por ello, los debates entre los diferentes candidatos debieran de formar parte intrínseca de este proceso", ha defendido, para solicitar acto seguido a sus "posibles" rivales que, junto a él, se ofrezcan a participar en debates públicos en los que contrastar ante la militancia sus propuestas.

López ha dicho que el PSOE está en medio de un proceso "fundamental" y se ha comprometido a defender el derecho de los militantes a ser escuchados.

"Por eso, primarias sí y primarias hasta el final. Por eso no me voy a retirar como pretenden algunos y no voy a hacer apaños por arriba que abandonen a los de abajo", ha dicho el candidato.