El exlehendakari y diputado socialista, Patxi López, ha afirmado que el PSOE ha pactado con EH Bildu porque la oposición del Partido Popular es "indecente y se niega a todo". "Mientras la izquierda abertzale da pasos, la derecha se mimetiza con Vox", ha añadido.

En una entrevista a El Correo, López defiende que ETA "ya no mata y la democracia no es una ciudad amurallada que impide entrar", por lo que "si la izquierda abertzale acepta las reglas democráticas, puede hacer política". Respecto a las críticas por pactar con EH Bildu, López advierte que se trata de "críticas de quien no quiere acordar nada y se dedica solo a insultar".

"Hemos pactado con Bildu porque nos lo ha puesto fácil, y solo son mejoras para gente vulnerable: un fondo para las víctimas del amianto, vivienda, empleo, I+D... A mí me parece razonable", argumenta.

Por otro lado, indica que los dirigente de la coalición soberanista tienen pendiente decir que matar estuvo mal y rechaza que los socialistas estén pensando en "pactos estructurales" con Bildu. "Ya tenemos uno con el PNV, que sigue siendo un socio preferente, y funciona muy bien. Permite a los gobiernos dedicarse a lo importante. ¿Se imagina qué acuerdos podrían haber cerrado PNV y Bildu en Euskadi si no estuviera el PSE de por medio?", añade.

Asimismo, valora que mientras la izquierda abertzale "da pasos, la derecha se mimetiza con Vox, hace una oposición indecente y se niega a todo". "Por eso hemos pactado con Bildu. En una situación de crisis hay que gobernar y hacer lo que hay que hacer, no estamos aquí para darnos gustos", justifica.

Por su parte, la secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, ha recordado a López que fue lehendakari gracias a los 13 votos de la formación popular en el Parlamento vasco. "Qué valor. Habrá que recordarle que si fue lehendakari fue gracias a los 13 votos del PP vasco, entre ellos el mío", ha afirmado al respecto Laura Garrido en redes sociales.

La secretaria general de la formación popular en el País Vasco ha incidido en que ello posibilitó por primera vez una alternancia al nacionalismo en Euskadi y ha lamentado lo "frágil que es la memoria de algunos".