Patxi López: "Ahora sabemos a dónde vamos y habrá muchas caras nuevas"

El secretario general del PSE, Patxi López, se ha mostrado convencido de que la conferencia política socialista celebrada este fin de semana abre un "nuevo comienzo" en el partido y ha apuntado que "habrá muchas caras nuevas, no una", para afrontar el futuro.

"Se dice que no hay viento favorable para un barco que no sabe a dónde va. Ahora sabemos a dónde vamos. Y habrá caras nuevas, no una, habrá muchas caras nuevas apoyando este proyecto, y lo haremos cuando toque, de una forma tranquila y ordenada", ha asegurado López en declaraciones a Radio Euskadi.

El exlehendakari ha considerado factible la bicefalia en el PSOE y que tenga un nuevo líder y un candidato a la Moncloa que sean diferentes. "Podría caber. La hemos experimentamos una vez y no salió bien, pero el ensayo y el error necesitan más de un experimento. Pero no he dicho ni que vaya a haber, ni que no vaya a haber" (bicefalia), ha puntualizado.

"Se dice que no hay viento favorable para un barco que no sabe a dónde va"

Sobre sus aspiraciones a las primarias, Patxi López ha respondido: "Ni las freno, ni las impulso. No estamos en el tiempo de las primarias, sino del proyecto y de sacar a la calle el proyecto".

El Comité Federal del PSOE que fijará la fecha de las primarias para elegir candidato socialista a la Moncloa será seguramente a principios de enero, según ha dicho el secretario de Organización del PSOE, Oscar López, en una entrevista televisiva.

Óscar López ha subrayado que no es que el PSOE haya hablado de primarias en su Conferencia Política de este fin de semana, sino que lleva ocho meses hablando de ello y en la Conferencia ha definido algunos aspectos del modelo como la rebaja de los avales que deben presentar los aspirantes (un 5% de la militancia, no el 10% como hasta ahora). En este punto, ha dejado claro que seguirá debatiéndose si la elección de candidato es a una o a dos vueltas.

A diferencia del expresidente del Gobierno Felipe González, El 'número tres' del PSOE no cree que el actual secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, tenga un problema de liderazgo: "No lo creo, nadie lo hubiera hecho como él".

En este sentido, el alcalde de Toledo y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, cree que el líder del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, está "facilitando" el "cambio de liderazgo" y cree que sólo eso ya es una "pista importante" de si él se presentará, porque cualquier otros estaría atrincherándose en lugar de "abriendo puertas".

En una entrevista en Antena 3, García-Page ha subrayado que con la Conferencia Política el PSOE ha terminado el "proceso de digestión" de su "serio fracaso electoral" de noviembre de 2011 y que ahora, después de hacer "un diagnóstico, un reseteo del disco duro", "se ha acabado el lamento" y el PSOE ha conseguido un "reencuentro" con la "mayoría social".

Sin embargo, ha admitido que esto "no quiere decir ni que esté todo hecho ni que aquí acaben todos los cambios", sino que, "al contrario, aquí empieza un proceso de cambio" que debe interpretarse como algo positivo para España, porque "un PSOE que vaya a la deriva y muy minoritario no conviene a la estabilidad del conjunto del país".