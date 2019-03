Pascual Vives dice que hay consejeros del Ibex-35 ganan más que Urdangarin

En referencia a que no existan documentos que acrediten los trabajos que el yerno del rey hizo en las empresas, Pascual Vives ha indicado que "no hay que tener documentos para gestionar los trabajos".Asimismo, ha comentado que Urdangarin realizaba "labores de asesoramiento en un consejo de administración" y ha recordado que "la asistencia a un consejo de administración no exige que existan documentos o informes".

Finalmente, el letrado ha señalado que él no lleva "el tema fiscal" de Urdangarin, pero ha añadido que "es tan fácil como ver la contabilidad y el depósito de cuentas de la sociedad" que, según ha recordado, "es público desde que se aprobó la ley de sociedades".

Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina ganaron más de 720.000 euros a través de su empresa, Aizóon. ¿En concepto de qué? Difícil de adivinar, sólo ellos lo saben porque facturaban a multinacionales consultorías inexistentes. Esto ocurrió entre 2006 y 2009, es decir, cuando en teoría, el rey ya le había pedido a Urdangarin que dejara sus negocios. Según la información del diario ‘El Mundo’, en esos años, ya sin Diego Torres, el matrimonio se enriqueció de forma desmedida.