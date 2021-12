La implantación del pasaporte COVID, que se encuentra en vigor en varias comunidades autónomas tras el aumento de la incidencia, y la cercanía de las fiestas de Navidad ha animado la vacunación y se han podido ver largas colas en centros de vacunación de toda España.

En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, ha obligado a ampliar el horario de los puntos móviles habilitados desde el pasado viernes por la Conselleria de Sanidad ante la gran afluencia de personas.

Porque la diferencia del impacto de la pandemia en los vacunados y los no vacunados sigue ensanchándose: los datos de la última semana revelan que la incidencia en el grupo de 60 a 80 años es siete veces mayor en los no vacunados y la de hospitalizaciones 16 veces mayor. En el grupo de 30 a 59, los ingresos hospitalarios se multiplican por nueve en aquellos no vacunados.

En estos momentos en España ya tienen la pauta completa el 89,4% de la población diana. Además, el 69,2% de los mayores de 70 años ya tiene la tercera dosis de refuerzo.

Las comunidades que mejor ritmo llevan en cuanto a la dosis de refuerzo para mayores son Galicia -con un 86%-, Navarra -con un 85%- y Asturias -con un 82%-. Las más rezagadas son Canarias -con un 52%-, Cataluña -con un 58%- y Madrid -con un 60%-.

Además, pronto podrá unirse una nueva campaña, la pediátrica: España recibirá la primera remesa de 1,3 millones de vacunas infantiles de Pfizer el próximo 13 de diciembre, que serán repartidas después por las comunidades autónomas en función de la población de 5 a 11 años. En enero está prevista la llegada de otros 2 millones.

Según datos del INE, en España hay más de 3,2 millones de niños en esta franja de edad; de aprobarse, se les administrará una tercera parte de la dosis que se les da a los adultos aunque con el mismo intervalo de 21 días.

De momento la de Pfizer es la única autorizada por la Agencia Europea del Medicamento para los niños aunque, ha señalado la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, este mes de diciembre se pronunciará sobre la de Moderna, en cuyo caso consistirá en la mitad de la dosis que reciben los adultos separadas por 28 días.