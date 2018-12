Partido Popular y Vox acercan posturas sobre el futuro gobierno en Andalucía

VOX podría tener voz y voto en la Mesa del Parlamento andaluz. El partido de Abascal está dispuesto a tener representación y así se lo ha trasladado al Partido Popular.

Según fuentes del PP a laSexta, durante una conversación entre los secretarios generales de ambas formaciones.

Un contacto que se produjo tras el enfado evidenciado por Vox al conocer el acuerdo programático alcanzado entre PP y Ciudadanos. Se siente, dicen, despreciados por los naranjas.

"El empeño de Ciudadanos de contar con el PSOE en esta nueva etapa y la sumisión del PP a esta pretensión, en ningún caso contará con los votos de los diputados de VOX en el Parlamento andaluz", ha dicho Vox.

Pero Ciudadanos no se mueve de su posición. "Yo no voy a negociar ningún acuerdo de gobierno que no sea con el PP", ha dicho Juan Marín.

Con Moreno ya ha alcanzado Marín un primer acuerdo que incluye 20 medidas para los 100 primeros días de Gobierno. Son parte de un pacto más amplio de entre 80 y 90 medidas. "Tenemos ya esa hoja de ruta, ese orden del día de los consejos de gobierno de la Junta", ha apuntado Juanma Moreno.

Entre los puntos ya pactados está la eliminación de los aforamientos, la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y la ampliación de la tarifa plana para los autónomos.

Les tocará ahora negociar y pactar los nombres del Gobierno de la Junta y la composición de la Mesa del Parlamento, que se constituye el 27 de diciembre. El PP insiste en que se puede hablar con todos y confía en que se cumplan los plazos.