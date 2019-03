Pablo Iglesias, sobre IU: "No voy a ceder al chantaje "

Pablo Iglesias ha avisado: "Que me perdonen", "que me llamen arrogante", "pero no voy a ceder al chantaje" de quienes dicen que esos 500.000 votos pueden dejar a Podemos sin 30 diputados. No tienen derecho a decir eso", ha asegura, dando así un portazo a la oferta de unidad popular lanzada por la iniciativa Ahora en Común o dirigentes como el candidato de IU a la Presidencia, Alberto Garzón.

Han sido las palabras con las que el líder de Podemos ha puesto cerca de la medianoche el broche final al Foro por el Cambio que ha celebrado el partido para nutrir su programa con las propuestas de la sociedad civil, que es a quien mira la formación para forjar esa unidad popular con las personas, pero "no con los partidos".

En este Foro por el Cambio Podemos ha debatido con los movimientos sociales los asuntos que considera fundamentales para cambiar la situación del país, desde educación, sanidad o servicios sociales, pasando por la economía y el modelo productivo hasta llegar al modelo institucional.

Pero también se han escuchado críticas a las políticas del PP y al Gobierno de Mariano Rajoy, a quienes Iglesias ha llamado "inútiles" e ineficaces por no saber gobernar. En la conferencia política del PP, según Iglesias, "Rajoy y sus muchachos" han dicho "que viene el lobo" para meter miedo a Podemos.

Según el líder de Podemos, la realidad es que, como en la versión feminista del cuento, Rajoy es caperucita y el lobo le gusta. "Por eso han metido la gaviota en un círculo y dicen que van a hacer primarias", ha ironizado.

También el responsable de la Secretaría Política de Podemos, Íñigo Errejón, ha atribuido el surgimiento de Ahora en Común a "los damnificados" por la irrupción de Podemos en el mapa político e igualmente ha rechazado la intención de crear un frente de izquierdas.

Errejón ha puesto en valor el trabajo de Podemos en este foro, al que ha comparado con los "congresos de diseño" que el PP aprovecha para "prometer rebajas electorales jugando con las necesidades de la gente", en alusión al anuncio de la "supuesta" bajada de la luz.



El número dos de Podemos tiene claro que el PP va a fallar en su estrategia de meter "miedo" a los que quieren el cambio político porque ya hay millones de personas que han visto que ese cambio ha llegado a sus alcaldías.



Y ha sido contundente al rechazar las sopas de siglas: "Desde nuestra irrupción le dimos una pequeña sacudida al tablero electoral, y hay damnificados por esta sacudida del tablero que ahora intentan acudir a las elecciones con mejores perspectivas electorales", ha enfatizado.

Unas 2.000 personas, según fuentes de la organización, han asistido a las distintas mesas de debate distribuidas por temas, siendo la que ha logrado la mayor asistencia la coordinada por cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, sobre "Pensar la democracia sin candados". Monedero se ha referido también a Ahora en Común, iniciativa sobre la que ha dicho: "Una suma de cabecitas de ratón no construye sino un ratón Frankenstein".



En su opinión, cuando "surgen fuerzas políticas alternativas casi siempre están lastradas por un oportunismo que cuanto menos hay que mirarlo con cierta sospecha", pero "quien quiera debilitar la imagen de Pablo Iglesias como la persona que tiene que debatir y dejar sin argumentos a Rajoy y a Pedro Sánchez no está trabajando en la dirección correcta".

En el Foro ha quedado claro que Podemos se considera la única alternativa capaz de arrebatar el Gobierno al PP, y así lo han reivindicado además el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafa Mayoral, y el secretario general de Podemos Aragón, Pablo Echenique, quienes sostienen que el debate sobre marcas o etiquetas no es el que preocupa a la ciudadanía, que quiere soluciones a sus problemas.

"Cuando hemos visto el cambio de logo del PP esta semana, se ha dado un mensaje muy claro a la ciudadanía, el PP dice a quien tiene miedo, tiene miedo a los círculos, y Mariano Rajoy tiene miedo a que Pablo Iglesias pueda ser presidente del Gobierno", ha señalado Mayoral, quien advierte que "el país no es la marca", sino "la gente". Para Echenique Podemos es también "la mejor herramienta de cambio político" y "la más potente" en este momento.