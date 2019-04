Pablo Iglesias, a Rajoy: "España se merece un debate entre usted y yo"

DICE QUE LA DEUDA NO SE PUEDE PAGAR

Podemos ha celebrado su particular debate sobre el estado de la Nación, sus partidarios han recibido a Pablo Iglesias al grito de "Pablo, Presidente" y él ha querido asumir el papel de la oposición: "Hacía falta que la oposición respondiera al Gobierno, por eso estamos aquí". Después de proyectar un vídeo con fragmentos de las intervenciones de Rajoy, ha empezado a responderle. Iglesias ha acusado al Ejecutivo de no saber resolver los problemas del desempleo, la deuda y la desigualdad. También ha retado a Rajoy a celebrar un debate: "Creo que España se merece un debate entre usted y yo, donde quiera y cuando quiera". Sobre la deuda ha dicho que se parte "de la inviabilidad de la economía para atender a su deuda porque hay una deuda que no se puede pagar, lo dicen los economistas".