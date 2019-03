Pablo Iglesias, primer dirigente nacional en llamar a Puigdemont tras su investidura como president

EL LÍDER DE CATALUÑA HA RECONOCIDO QUE NO PROCLAMARÁ AÚN LA INDEPENDENCIA

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido el primer dirigente político nacional en llamar al recién nombrado president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Durante la conversación, ambos han coincidido en que es necesario más diálogo. No obstante, el líder de Podemos le ha expresado que no quiere que Cataluña se vaya de España. Por su parte, en su primera entrevista ocupando el cargo de president, Puigdemont ha reconocido que no proclamará aún la independencia, pues considera que tiene mayoría para iniciar el proceso pero no para culminarlo. Por ello, ha desdibujado el plazo de 18 meses que prevé la hoja de ruta de Junts pel Sí.