Pablo Iglesias, tras visitar a Junqueras: "Hemos hecho nuestra parte del trabajo, ahora le toca moverse al Gobierno"

Pablo Iglesias ha salido de la cárcel de Lledoners después de visitar a Oriol Junqueras. A su salida, ha afirmado ante los medios: "No quiero tener que volver a una cárcel para reunirme con un adversario político".

En una reunión de dos horas, el líder de Esquerra le ha repetido cuál es su postura respecto a los Presupeustos. En este sentido, Joan Tardá, portavoz de ERC en el Congreso, ha asegurado que "ERC no va a participar en ninguna negociación si el Gobierno no hace ningún movimiento". "Quien gobierna no es Podemos, sino el PSOE", ha señalado.

Por este motivo, Iglesias señala ahora a Sánchez: "Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Ahora le toca al Gobierno negociar y se tienen que mover".

La reunión ha sido sin cristal, en una sala de nueve metros cuadrados con una pequeña ventana con rejas en la que hay una mesa baja y seis sillas que han ocupado Junqueras, Iglesias, Sabrià, Tardà, Jaume Asens y Lucía Martín. Tras este encuentro, Iglesias ha visitado a los demás líderes independentistas encarcelados.

Unas visitas que aprovecha la oposición para atacar al Gobierno. "Es irresponsable negociar con presos", ha afirmado Pablo Casado, mientras que Albert Rivera ha dicho que el encuentro ha sido para "repartir indultos a cambio de Presupuestos". Creen que este encuentro es una humillación.