Pablo Iglesias se desmarca de 'Ahora en Común': "No nos vamos a dejar situar en un terreno en el que sería imposible ganar"

En la visita de Pablo Iglesias al despacho de Manuela Carmena en el Ayuntamiento, el líder de Podemos ha dejado claro que su partido no va a cambiar de opinión, de confluencia, se queda fuera de la coalición de partidos de izquierdas que quieren repetir el éxito de Manuela Carmena y Ada Colau. "Los que han llevado a nuestro país al desastre les encantaría tener como adversario una suerte de coalición de izquierdas, nunca han tenido eso en Podemos y no lo van a tener en el futuro", contaba Iglesias.

Miembros de su partido, IU y Equo van a intentar repetir victoria, esta vez en la generales, en fórmulas como la de 'Ahora Madrid' o 'Barcelona en Comu', con la plataforma 'Ahora en Común'. Jorge Galindo, sociología de la Universidad de Ginebra, piensa que " a nivel estatal eso no se va a dar porque el PSOE no está débil y porque además Podemos no está dispuesto a ceder".

Ir todos juntos es el objetivo de la nueva plataforma, pero cuanto más hablan de confluir, más opciones hay en la izquierda. "Tendrá un efecto muy nocivo para la izquierda por una razón, cuando tu compites donde los distritos son muy poco proporcionales, la división del voto es fatal", explica Roberto Blanco, Catedrático de derecho y política.