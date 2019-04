Pablo Iglesias asegura que seguirá contando con Íñigo Errejón aunque salga derrotado de Vistalegre II

El pulso que viven pablistas y errejonistas, parece que no va a tener consecuencias para el número dos después de Vistalegre II. "Yo quiero una formación política en la que tenga a mi lado a compañeros que me digan 'ten cuidado con esto porque a lo mejor sería conveniente explicarlo de otra manera', y por eso quiero a Errejón a mi lado", señala Pablo Iglesias.

El aludido, Íñigo Errejón, ha asegurado en Al Rojo Vivo que va a seguir ahí si es necesario: "Mi militancia política y mi proyecto ha estado en Podemos desde el minuto cero. Uno no está en política siempre en un mismo sitio toda la vida, ya seguiré militando siempre en el cambio político y Podemos no es un fin en sí mismo, es un instrumento para construir una mayoría nueva transversal, que sino no hay mayoría, para recuperar las instituciones".

Un Errejón, que también ha encontrado el apoyo de su número tres, que defiende su continuidad a pesar de las diferencias. "Íñigo es un valor para Podemos, creo que no sería inteligente pensar lo contrario", explica Pablo Echenique.

En una semana donde Podemos va a medir las fuerzas de sus corrientes con la votación de las reglas del Congreso, hay voces que aseguran que lo mejor es que Errejón se presentara para saber qué apoyos tiene. "Íñigo va a presentar un documento político propio y un documento organizativo propio, creo que sería lo más coherente", afirma Bescansa.

Un debate interno, una división donde los anticapitalistas se dejan querer sabiendo que en el congreso su voto será fundamental. "Vamos a ir a discutir a Vistalegre II y yo creo que eso es lo fundamental, lo hemos dicho, que nuestro secretario es Pablo Iglesias, vamos a ver que acuerdos tenemos y qué desacuerdos tenemos", señala Miguel Urbán.

Hasta este martes los militantes votarán que propuesta gana, si la de Iglesias o la de Errejón.