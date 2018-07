Pablo Casado llega a la presidencia del Partido Popular prometiendo una rebaja de impuestos de 15.000 millones

El nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado, marca una línea muy definida de por dónde quiere llevar la ideología del PP. Lleva pocas horas en el cargo, pero ha ido dando detalles sobre cómo quiere que sea su gestión para el partido y el país.

Sobre la Memoria Histórica, Pablo Casado lo ve de forma muy distinta al PSOE. Para él, los planes del Gobierno suponen reabrir heridas y ha dicho que no gastaría ni un euro en exhumar a Franco. "Tras una transición ejemplar, no se necesitaba abrir heridas, sino seguir hacia adelante", ha dicho en OK Diario.

Otro de los temas que ha puesto sobre la mesa es la ley del aborto. No le gusta la de ahora, una mujer puede decidir abortar de forma libre dentro de unos plazos ligados a criterios de salud. Para Casado esto es un coladero y propone volver a la ley de los 80 y a los supuestos. "Los plazos tratados en la ley de Zapatero son excesivos y sinceramente considero progresista defender la vida", ha dicho en Onda Cero.

También ha apuntado que no daría ni un paso hacia la regulación de la eutanasia.

Acerca de Cataluña, Casado ha destacado en OK Diario que "no hay nada que negociar con el independentismo porque piden una negociación sobre la soberanía nacional".

En tema económico, quiere hacer una importante rebaja en materia de impuestos y directamente eliminar otros como sucesiones, donaciones y patrimonio.